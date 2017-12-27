У Києві бетономішалка врізалась у авто французького посольства
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У столиці на вулиці Олеся Гончара бетономішалка врізалася в автомобіль посольства Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс dtp.kiev.ua.
“ДТП в Києві на вул. О. Гончара: бетономішалка врізалася в автомобіль посольства Франції. Біля головного управління ДСНС Fiat 500 на дипномерами спускався по вулиці Гончара. За кермом Fiat був француз. Автомобіль зупинився на світлофорі біля будинку № 55А. Ззаду в нього врізалася бетономішалка КАМАЗ”, — йдеться в повідомленні.
За словами водія Fiat, його автомобіль зупинився на червоний сигнал світлофора, а водій вантажівки запевняє, що легковик раптово загальмував на зелене світло і він не встиг зреагувати.
Зазначається, що внаслідок ДТП автомобілі отримали ледь помітні пошкодження. Постраждалих під час інціденту також немає.
Як повідомляв УНН, водій збив двох жінок на ялинковому базарі у Кропивницькому.