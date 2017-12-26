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Водій збив двох жінок на ялинковому базарі у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 12882 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сьогодні на вулиці Тараса Карпи у Кропивницькому водій автомобіля Subaru скоїв наїзд на двох жінок, які обирали ялинку на ярмарку. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Управління патрульної поліції Кропивницького.

Водій збив двох жінок на ялинковому базарі у Кропивницькому

“Не зупинившись, водій залишив місце пригоди. Через 20 хвилин патрульні знайшли його на проспекті Винниченка. На запитання, чому він втік, чоловік дав відповідь, що злякався”, — повідомили в поліції.

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Також в прес-службі додали, що в результаті ДТП постраждали дві жінки — 1961 і 1991 року народження. Патрульні викликали швидку, лікар їх оглянув, виявив забій м’яких тканин, однак, постраждалі відмовилися від госпіталізації.

 

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На водія 1997 року народження складено 2 адмінматеріали — ст. 124 (скоєння ДТП) КУпАП, та ст. 122-4 ( залишення місця ДТП) КУпАП.

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