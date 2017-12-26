У Запоріжжі водій збив 9-річну дитину
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 26 грудня. УНН. У спальному мікрорайоні Запоріжжя (Південний) водій автомобілю Opel Astra збив дитину 2008 року народження. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції міста, передає УНН.
Подія сталась на вулиці Новокузнецькій поблизу пішохідного переходу.
"9-річного хлопчика госпіталізовано до обласної дитячої лікарні", - йдеться у повідомленні.
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Поліцейські повідомили батькам постраждалого та викликали на місце події слідчого Нацполіції.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та деталі ДТП.
Як повідомляв УНН, в Одесі водій напідпитку намагався заїхати на авто в супермаркет.