Авто вʼїхало у торговельний намет в центрі Ужгорода: троє людей госпіталізовані
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сьогодні по обіді у центрі Ужгорода біля ринку “Білочка” авто з іноземною реєстрацією вʼїхало у торговельний намет, у результаті ДТП в лікарні опинилися троє громадян. Цю інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
“Автомобіль Mercedes з іноземною реєстрацією вʼїхав у торгівельну точку. У результаті госпіталізовано трьох постраждалих — віком 70, 61, 50 років. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, яка зʼясовує обставини ДТП”, — розповіла речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
В управлінні патрульної поліції в Закарпатській області УНН повідомили, що за кермом авто, яке вʼїхало у прилавок з фруктами, була жінка.
Як повідомляв УНН, в Одесі водій напідпитку намагався заїхати на авто в супермаркет.