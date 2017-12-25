В Одесі водій напідпитку намагався заїхати на авто в супермаркет
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 грудня. УНН. Порушивши Правила дорожнього руху, водій авто Peugeot зіткнувся із автомобілем ВАЗ. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції.
"Дорожня пригода трапилася на перетині вулиць Старопортофранківськоі та Тираспольської. Водій-порушник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Як кажуть очевидці, перед цим чоловік розбив вітрину магазину і намагався на автомобілі заїхати в супермаркет. Пізніше його зупинив екіпаж патрульної поліції на вулиці Чорноморського козацтва," - йдеться у повідомленні.
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На 26-річного водія Peugeot інспектори склали протоколи за ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння), ст.122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування), а також вилучили посвідчення водія.