В Одесі чиновниця напідпитку їздила містом на авто
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 грудня. УНН. Патрульні Одеси зупинили чиновницю Одеської мерії, яка кермувала автомобілем у нетверезому стані. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції.
“23 грудня близько 22:30 на вулиці Пушкінській правоохоронці зупинили автомобіль, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. За кермом "Nissan Micra" перебувала жінка, яка мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак пройти експертизу на наявність алкоголю в крові відмовилася. За даним фактом поліцейські оформили протокол про адміністративне правопорушення, автомобіль доставили на арештмайданчик”, — зазначили у поліції.
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Правоохоронці зазначили, що всередині автомобіля знаходилася неповнолітня дитина.
У свою чергу активісти розмістили відеоматеріали інциденту із чиновницею, яка поводила себе некоректно під час оформлення правопорушення.