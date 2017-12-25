В Одессе чиновница в нетрезвом состоянии ездила по городу на авто

"23 декабря около 22:30 на улице Пушкинской правоохранители остановили автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения. За рулем "Nissan Micra" находилась женщина, которая имела явные признаки алкогольного опьянения, однако пройти экспертизу на наличие алкоголя в крови отказалась. По данному факту полицейские оформили протокол об административном правонарушении, автомобиль доставили на штрафплощадку", - отметили в полиции.

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Правоохранители отметили, что внутри автомобиля находилась несовершеннолетний ребенок.

В свою очередь активисты разместили видеоматериалы инцидента с чиновницей, которая вела себя некорректно во время оформления правонарушения.