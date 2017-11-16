У Луцьку п'яною за кермом затримали претендентку на титул "Міс Україна"
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Модель, учасницю конкурсу “Міс Україна 2017” Надію Гавуру затримана за водіння автомобілем у нетверезому стані. Як підтвердили кореспонденту УНН у прес-службі патрульної поліції Луцька, 21-річна дівчина на позашляховику вночі проїхала на червоний сигнал світлофора.
Повідомили, що 21-річна дівчина на позашляховику вночі проїхала на червоний сигнал світлофора. Поряд не помітила патрульне авто, яке зупинило порушницю. Тест показав, що норма алкоголю перевищувала дозволену в 5 разів.
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“Пояснила, що випила один коктейль 4 години тому. Прилад "Драгер" показав 0,98 проміле алкоголю в крові. Поводилася адекватно, підписала протокол. Їй загрожує штраф у 10 тисяч гривень і позбавлення водійського посвідчення на рік”, — наголосила керівник прес-служби Ольга Бузулук.