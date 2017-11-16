В Луцке пьяной за рулем задержали претендентку на титул "Мисс Украина"

Сообщили, что 21-летняя девушка на внедорожнике ночью проехала на красный сигнал светофора. Рядом не заметила патрульное авто, которое остановило нарушительницу. Тест показал, что норма алкоголя превышала разрешенную в 5 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харьковчанин, осужденный за пьяное ДТП с 6 погибшими, снова сел за руль под хмельком

“Пояснила, что выпила один коктейль 4 часа назад. Прибор "Драгер" показал 0,98 промилле алкоголя в крови. Вела себя адекватно, подписала протокол. Ей грозит штраф в 10 тыс. гривен и лишение водительского удостоверения на год”, - отметила руководитель пресс-службы Ольга Бузулук.