В Луцке пьяной за рулем задержали претендентку на титул "Мисс Украина"
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Модель, участница конкурса "Мисс Украина 2017" Надежду Гавура задержана за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Как подтвердили корреспонденту УНН в пресс-службе патрульной полиции Луцка, 21-летняя девушка на внедорожнике ночью проехала на красный сигнал светофора.
Сообщили, что 21-летняя девушка на внедорожнике ночью проехала на красный сигнал светофора. Рядом не заметила патрульное авто, которое остановило нарушительницу. Тест показал, что норма алкоголя превышала разрешенную в 5 раз.
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“Пояснила, что выпила один коктейль 4 часа назад. Прибор "Драгер" показал 0,98 промилле алкоголя в крови. Вела себя адекватно, подписала протокол. Ей грозит штраф в 10 тыс. гривен и лишение водительского удостоверения на год”, - отметила руководитель пресс-службы Ольга Бузулук.