В Одессе пьяный водитель пытался заехать на авто в супермаркет

"Дорожное приключение произошло на пересечении улиц Старопортофранковской и Тираспольской. Водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Как говорят очевидцы, перед этим человек разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Позже его остановил экипаж патрульной полиции на улице Черноморского казачества", - говорится в сообщении.

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На 26-летнего водителя Peugeot инспекторы составили протоколы по ст.124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), ст.122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления), а также изъяли водительское удостоверение.