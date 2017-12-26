В Запорожье водитель сбил 9-летнего ребенка

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 26 декабря. УНН. В спальном микрорайоне Запорожья (Южный) водитель автомобиля Opel Astra сбил ребенка 2008 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, передает УНН.