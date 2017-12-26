В Запорожье водитель сбил 9-летнего ребенка
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 26 декабря. УНН. В спальном микрорайоне Запорожья (Южный) водитель автомобиля Opel Astra сбил ребенка 2008 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, передает УНН.
Происшествие случилось на улице Новокузнецкой вблизи пешеходного перехода.
"9-летнего мальчика госпитализировали в областную детскую больницу", - говорится в сообщении.
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Полицейские сообщили родителям пострадавшего и вызвали на место происшествия следователя Нацполиции.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и детали ДТП.
Как сообщал УНН, в Одессе пьяный водитель пытался заехать на авто в супермаркет.