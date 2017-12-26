Подвійна ДТП на Тернопільщині: двоє поліцейських постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Тернопільській області внаслідок подвійної ДТП дві особи загинули, ще п'ять отримали поранення. Зокрема, під час оформлення першої аварії постраждали працівники слідчо-оперативної групи. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Тернопільській області, передає УНН.
Як зазначається, 25 грудня о 23:37 на лінію "102" надійшло повідомлення про аварію з постраждалими. Під колесами автомобіля MAN на автодорозі Доманове-Коваль-Чернівці-Тереблече, поблизу села Івашківці Збаразького району, загинув чоловік. Постраждалий - житель Тернополя, 1961 року народження. Останній вийшов на проїжджу частину дороги.
Водій вантажівки заявив, що чоловік був у темному одязі, а траса міжнародного значення взагалі не освітлювалася. Свідками цієї автопригоди були водій і пасажири з Renault Trafic. Вони зупинилися, викликали поліцію та швидку.
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За словами начальника Збаразького відділення поліції Віталія Присяжнюка, на оформлення автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група.
Під час огляду місця події близько 00:30 сталася ще одна автопригода. Водій автомобіля Mercedes Sprinter не зауважив на знаки, які сповіщали про ДТП, і на те, що територія обгороджена. У результаті - зіткнувся із автомобілем Renault Trafic, який стояв на узбіччі зі свідками автопригоди за участю вантажівки.
Мікроавбус стояв на автодорозі перед автомобілем MAN. Саме в ньому перебував один з працівників поліції і опитував свідків. Слідча оглядала місце ДТП поруч.
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Renault від удару за інерцією почав рухатися вперед, збив поліцейську і врізався у службове авто марки ВАЗ-2107. В результаті аварії постраждали пасажири мікроавтобуса. Удар Sprinter став летальним для чоловіка, 1989 року народження, який сидів у салоні. Він помер в кареті швидкої допомоги. Ще трьох постраждалих, серед яких неповнолітня дівчинка, доправили до лікарні з забоями та переломами.
Слідчу поліції бригада швидкої доправила в реанімаційне відділення. У жінки політравма, струс, закритий та відкритий переломи стегнової кістки. Забої отримав і інший правоохоронець, але від госпіталізації відмовився.
За словами В.Присяжнюка, водій Mercedes Sprinter втік з місця пригоди. Проте працівники поліції через три години його затримали. Вирішується питання про оголошення йому підозри.
Нагадаємо, у Києві сталася масштабна ДТП за участю фури та двох авто.