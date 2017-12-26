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У Києві сталася масштабна ДТП за участі фури та двох авто

Київ • УНН

 • 12033 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У столиці на Броварському проспекті, біля метро Лівобережна водій фури врізався у дві легкові автівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс dtp.kiev.ua.

У Києві сталася масштабна ДТП за участі фури та двох авто

“ДТП з постраждалими і гонитвою в Києві на Броварському проспекті, біля метро Лівобережна. На очах патрульних водій фури Iveco врізався в Volkswagen і Toyota”, — йдеться в повідомленні.

Після зіткнення, як повідомляється, водій фури намагався втекти з місця аварії. Наразі його затримала поліція.

Також зазначено, що водій Ivecо, імовірно, був п’яний.

Як повідомляв УНН, на Полтавщині автобус зіткнувся з вантажівко, є загиблі.

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