У Києві сталася масштабна ДТП за участі фури та двох авто
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У столиці на Броварському проспекті, біля метро Лівобережна водій фури врізався у дві легкові автівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс dtp.kiev.ua.
“ДТП з постраждалими і гонитвою в Києві на Броварському проспекті, біля метро Лівобережна. На очах патрульних водій фури Iveco врізався в Volkswagen і Toyota”, — йдеться в повідомленні.
Після зіткнення, як повідомляється, водій фури намагався втекти з місця аварії. Наразі його затримала поліція.
Також зазначено, що водій Ivecо, імовірно, був п’яний.
Як повідомляв УНН, на Полтавщині автобус зіткнувся з вантажівко, є загиблі.