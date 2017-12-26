В Киеве произошло масштабное ДТП с участием фуры и двух авто
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В столице на Броварском проспекте, возле метро Левобережная водитель фуры врезался в две легковые машины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс dtp.kiev.ua.
“ДТП с пострадавшими и погоней в Киеве на Броварском проспекте, возле метро Левобережная. На глазах патрульных водитель фуры Iveco врезался в Volkswagen и Toyota”, — говорится в сообщении.
После столкновения, как сообщается, водитель фуры пытался скрыться с места аварии. Сейчас его задержала полиция.
Также указано, что водитель Ivecо, вероятно, был пьян.
Как сообщал УНН, в Полтавской области автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие.