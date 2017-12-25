На Полтавщині автобус зіткнувся з вантажівкої, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Вранці 25 грудня поблизу села Новофедорівка Чутівського району, на трасі Київ — Харків — Довжанський мікроавтобус “Mercedes Benz Sprinter”, що рухався у напрямку Харкова зіткнувсяз вантажівкою “MAN”, що їхала у Полтавському напрямку. Про це повідомляє Головне управління національної поліції м.Києва на своєму сайті, передає УНН.
Повідомляється, що внаслідок зіткнення мікроавтобус під керуванням 38-річного мешканця Сумської області з’їхав у кювет, вантажівка частково з’їхала на узбіччя та перекрила смугу руху у напрямку міста Харків.
Унаслідок аварії водія мікроавтобуса та 41-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями було доставлено до районної лікарні.
Пізніше від отриманих травм водій загинув.
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На місці події працює слідчо-оперативна група, заторів на вказаній ділянці дороги немає, проводяться заходи по ліквідуванню наслідків зіткнення. Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини автомобільної аварії.
По даному факту вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження”.