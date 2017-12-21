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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Смертельна ДТП з пасажирським автобусом сталась на Рівненщині

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 21 грудня. УНН. На автодорозі “Київ-Чоп” у селі Панталія Дубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля “ЗАЗ Таврія” та автобуса “ПАЗ”. Від отриманих травм загинув водій легковика, повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації управління НП у Рівненській області.

Смертельна ДТП з пасажирським автобусом сталась на Рівненщині

За попередньою інформацією, водій легковика, рухаючись у напрямку Рівного, з невідомих поки, причин виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автобусом. Від отриманих травм він загинув на місці події. Його тіло з понівеченого автомобіля дістають рятувальники.

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Пасажирка “Таврії” доставлена у Дубенську центральну районну лікарню у вкрай важкому стані. За її життя борються лікарі. Водій та пасажири ПАЗу не постраждали.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють особу загиблого та усі обставини події.

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