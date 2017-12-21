Смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 21 декабря. УНН. На автодороге "Киев-Чоп" в селе Панталия Дубенского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "ЗАЗ Таврия" и автобуса "ПАЗ". От полученных травм погиб водитель легковушки, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.
По предварительной информации, водитель легковушки, двигаясь в направлении Ровно, по неизвестным пока, причинам выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом. От полученных травм он погиб на месте происшествия. Его тело из искореженного автомобиля достают спасатели.
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Пассажирка "Таврии" доставлена в Дубенскую центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи. Водитель и пассажиры ПАЗа не пострадали.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.