В Україні через негоду сталося 1,3 тис. ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Через негоду в Україні минулої доби сталося загалом в Україні 1,3 тис. дорожньо-транспортних пригод (ДТП), передає УНН з посилання повідомлення прес-служби Національної поліції України.
“Упродовж минулої доби в державі зафіксовано 1315 ДТП, з них 143 — з потерпілими. У Києві сталося 367 ДТП, з яких з потерпілими — 13”, — зазначили у прес-службі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через свята і затори у Києві колапс на дорогах і у метро
У Нацполіції поінформували, на території столиці і Київської області працює близько 60 екіпажів патрульної поліції. Поліцейські забезпечують безпеку на дорогах, супроводжують вантажний транспорт, а також забезпечують безпеку в місцях стоянки вантажівок.
Нагадаємо, за добу рятувальники врятували зі снігових заметів майже 600 людей.