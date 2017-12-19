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В Україні через негоду сталося 1,3 тис. ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Через негоду в Україні минулої доби сталося загалом в Україні 1,3 тис. дорожньо-транспортних пригод (ДТП), передає УНН з посилання повідомлення прес-служби Національної поліції України.

“Упродовж минулої доби в державі зафіксовано 1315 ДТП, з них 143 — з потерпілими. У Києві сталося 367 ДТП, з яких з потерпілими — 13”, — зазначили у прес-службі.

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У Нацполіції поінформували, на території столиці і Київської області працює близько 60 екіпажів патрульної поліції. Поліцейські забезпечують безпеку на дорогах, супроводжують вантажний транспорт, а також забезпечують безпеку в місцях стоянки вантажівок.

Нагадаємо, за добу рятувальники врятували зі снігових заметів майже 600 людей.

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