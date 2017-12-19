В Украине из-за непогоды произошло 1,3 тыс. ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Из-за непогоды в Украине за минувшие сутки произошло всего в Украине 1,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП), передает УНН со ссылкой сообщение пресс-службы Национальной полиции Украины.
"За прошедшие сутки в государстве зафиксировано 1315 ДТП, из них 143 - с пострадавшими. В Киеве произошло 367 ДТП, из которых с пострадавшими - 13", - отметили в пресс-службе.
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В Нацполиции сообщили, что на территории столицы и Киевской области работает около 60 экипажей патрульной полиции. Полицейские обеспечивают безопасность на дорогах, сопровождают грузовой транспорт, а также обеспечивают безопасность в местах стоянки грузовиков.
Напомним, за сутки спасатели спасли из снежных заносов почти 600 человек.