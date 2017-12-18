У Києві вантажівка з цеглою перекрила три смуги руху
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Зіткнення вантажівки з цеглою та легкового автомобіля зупинило рух на Повітрофлотському проспекту столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс dtp.kiev.ua.
“На Повітрофлотському шляхопроводі вантажівка з цеглою зіткнулася з Hyundai Sonata, у результаті чого вантажне авто перекрило відразу три смуги руху”, — йдеться у повідомлені.
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Правоохоронці прибрали легкове авто з проїжджої частини, щоб розвантажити рух. Однак уникнути затору все ж не вдалося — рух автомобілів і громадського транспорту від Лук’янівки до місця ДТП практично зупинено.
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“Повітрянофлотський міст. Біла безмовність. 0 км/год”, — зазначено у повідомленні.