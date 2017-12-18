В Киеве грузовик с кирпичом перекрыл три полосы движения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Столкновение грузовика с кирпичом и легкового автомобиля остановило движение на Воздухофлотском проспекте столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс dtp.kiev.ua.
"На Воздухофлотском путепроводе грузовик с кирпичом столкнулся с Hyundai Sonata, в результате чего грузовое авто перекрыло сразу три полосы движения", - говорится в сообщении.
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Правоохранители убрали легковой автомобиль с проезжей части, чтобы разгрузить движение. Однако избежать затора все же не удалось - движение автомобилей и общественного транспорта от Лукьяновки до места ДТП практически остановлено.
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"Воздухофлотский мост. Белое безмолвие. 0 км/ч ", - говорится в сообщении.