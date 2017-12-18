В Киеве грузовик с кирпичом перекрыл три полосы движения

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 85289 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 99340 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100304 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113078 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102246 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105376 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112298 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117176 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122982 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134620 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
В Киеве грузовик с кирпичом перекрыл три полосы движения

В Киеве грузовик с кирпичом перекрыл три полосы движения

Киев  •  УНН

 • 15468 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Столкновение грузовика с кирпичом и легкового автомобиля остановило движение на Воздухофлотском проспекте столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс dtp.kiev.ua.

"На Воздухофлотском путепроводе грузовик с кирпичом столкнулся с Hyundai Sonata, в результате чего грузовое авто перекрыло сразу три полосы движения", - говорится в сообщении.

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Правоохранители убрали легковой автомобиль с проезжей части, чтобы разгрузить движение. Однако избежать затора все же не удалось - движение автомобилей и общественного транспорта от Лукьяновки до места ДТП практически остановлено.

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"Воздухофлотский мост. Белое безмолвие. 0 км/ч ", - говорится в сообщении.

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