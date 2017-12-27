В Киеве бетономешалка врезалась в авто французского посольства

“ДТП в Киеве на ул. О. Гончара: бетономешалка врезалась в автомобиль посольства Франции. У главного управления ГСЧС Fiat 500 в дипномерами спускался по улице Гончара. За рулем Fiat был француз. Автомобиль остановился на светофоре у дома № 55А. Сзади в него врезалась бетономешалка КАМАЗ”, — говорится в сообщении.

По словам водителя Fiat, его автомобиль остановился на красный сигнал светофора, а водитель грузовика уверяет, что легковушка внезапно затормозила на зеленый свет и он не успел среагировать.

Отмечается, что в результате ДТП автомобили получили едва заметные повреждения. Пострадавших во время инцидента также нет.

Как сообщал УНН, водитель сбил двух женщин на елочном базаре в Кропивницком.