В Киеве бетономешалка врезалась в авто французского посольства
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В столице на улице Олеся Гончара бетономешалка врезалась в автомобиль посольства Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс dtp.kiev.ua.
“ДТП в Киеве на ул. О. Гончара: бетономешалка врезалась в автомобиль посольства Франции. У главного управления ГСЧС Fiat 500 в дипномерами спускался по улице Гончара. За рулем Fiat был француз. Автомобиль остановился на светофоре у дома № 55А. Сзади в него врезалась бетономешалка КАМАЗ”, — говорится в сообщении.
По словам водителя Fiat, его автомобиль остановился на красный сигнал светофора, а водитель грузовика уверяет, что легковушка внезапно затормозила на зеленый свет и он не успел среагировать.
Отмечается, что в результате ДТП автомобили получили едва заметные повреждения. Пострадавших во время инцидента также нет.
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