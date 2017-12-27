Маршрутка врезалась в полицейский автомобиль в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В столице на улице Братиславская марштутний автобус врезался в автомобиль патрульной полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс dtp.kiev.ua.
“ДТП в Киеве с участием патрульной полиции на улице Братиславская. Предварительно, водитель маршрутного автобуса неудачно выехал из остановки и врезался в Toyota Prius”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате удара полицейский автомобиль выехал на трамвайные пути.
На данный момент информации о пострадавших нет.
На месте инцидента ожидается патрульная полиция.
Как сообщал УНН, в Киеве бетономешалка врезалась в авто французского посольства.