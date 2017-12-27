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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маршрутка врезалась в полицейский автомобиль в Киеве

Киев • УНН

 • 13390 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В столице на улице Братиславская марштутний автобус врезался в автомобиль патрульной полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс dtp.kiev.ua.

Маршрутка врезалась в полицейский автомобиль в Киеве

“ДТП в Киеве с участием патрульной полиции на улице Братиславская. Предварительно, водитель маршрутного автобуса неудачно выехал из остановки и врезался в Toyota Prius”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате удара полицейский автомобиль выехал на трамвайные пути.

На данный момент информации о пострадавших нет.

На месте инцидента ожидается патрульная полиция.

Как сообщал УНН, в Киеве бетономешалка врезалась в авто французского посольства.

Украинские Национальные Новости

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