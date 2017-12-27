В Киеве автомобиль въехал в МАФ, пострадал трехлетний ребенок

ДТП с пострадавшими произошло на улице Кустанайская. Автомобиль "Skoda" слетел с дороги и врезал в МАФ. Как сообщили свидетели происшествия, в результате ДТП пострадал трехлетний ребенок, которого было госпиталзовано. Также по данным свидетелей, у водителя были признаки алкогольного опьянения.

Сейчас комментариев в полиции получить не удалось, на месте работает оперативная группа.

Как сообщал УНН, маршрутка врезалась в полицейский автомобиль в Киеве.