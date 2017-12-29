В Киеве бетономешалка насмерть переехала женщину-пешехода

“Смертельное ДТП в Киеве. Борщаговка, ул. Семьи Сосниных, 15б. Бетономешалка насмерть переехала женщину-пешехода”, — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в Киеве бетономешалка врезалась в автомобиль посольства Франции.

Как сообщал УНН, вчера вечером в Святошинском районе столицы произошло массовое ДТП с участием горящего такси, грузовика и еще нескольких легковушек.