В Киеве произошло масштабное тройное ДТП

“На Палладина, перед поворотом на Наумова, в сторону Академгородка произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия. Все трое двигались отдельно, в попутном направлении”, — говорится в сообщении.

Сначала водитель Citroen въехал в распределительный отбойник, в результате чего его отбросило в другой отбойник. После этого он вызвал полицейских и стоял ожидая их. Но через несколько минут в тот же распределительный отбойник разбился автомобиль Volkswagen — его также откинуло в правый отбойник. А еще через 30 секунд в тот же отбойник врезался водитель BMW — авто отбросило в уже “лежачий на боку” Volkswagen.

“Последнему водителю не повезло больше всех, он получил травмы и был госпитализирован”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Киеве бетономешалка насмерть переехала женщину-пешехода.