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На Хмельничині засудили іноземця-винуватця ДТП з чотирма загиблими

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Хмельницькій області до семи з половиною років позбавлення волі засудили громадянина Молдови, з вини якого у ДТП загинули четверо і отримали тілесні ушкодження 13 людей. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

На Хмельничині засудили іноземця-винуватця ДТП з чотирма загиблими

"Вироком Чемеровецького районного суду засудженому призначено покарання у виді 7 з половиною років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Державним обвинуваченням у суді доведено вину громадянина Республіки Молдова у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило летальні наслідки.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в середині жовтня 2016 року поблизу села Гуменці Кам’янець-Подільського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, керуючи вантажним автомобілем DAF з напівпричепом марки Krone, іноземець виїхав на зустрічну смугу руху та вчинив зіткнення задньою частиною напівпричепу з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter.

У результаті цього постраждало 17 осіб. Четверо пасажирів мікроавтобуса отримали несумісні з життям травми, ще дванадцять пасажирів цього авто та водій – тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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