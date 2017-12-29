На Хмельничині засудили іноземця-винуватця ДТП з чотирма загиблими
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Хмельницькій області до семи з половиною років позбавлення волі засудили громадянина Молдови, з вини якого у ДТП загинули четверо і отримали тілесні ушкодження 13 людей. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
"Вироком Чемеровецького районного суду засудженому призначено покарання у виді 7 з половиною років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Державним обвинуваченням у суді доведено вину громадянина Республіки Молдова у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило летальні наслідки.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в середині жовтня 2016 року поблизу села Гуменці Кам’янець-Подільського району.
Досудовим розслідуванням встановлено, що, керуючи вантажним автомобілем DAF з напівпричепом марки Krone, іноземець виїхав на зустрічну смугу руху та вчинив зіткнення задньою частиною напівпричепу з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter.
У результаті цього постраждало 17 осіб. Четверо пасажирів мікроавтобуса отримали несумісні з життям травми, ще дванадцять пасажирів цього авто та водій – тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.