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В Харькове произошло ДТП с тремя погибшими

Киев • УНН

 • 14864 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Харькове на окружной дороге произошло ДТП, в результате три человека погибли, еще двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.

В Харькове произошло ДТП с тремя погибшими

В частности, 30 декабря около 1:30 на окружной дороге Харьков-Довжанский столкнулись автомобили BMW и ВАЗ. Водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и два пассажира ВАЗ от полученных повреждений погибли на месте.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливают личность пассажира BMW и одного из погибших пассажиров ВАЗ, а также все обстоятельства ДТП.

Напомним, вчера в столице возле станции метро "Академгородок" столкнулись два легковых автомобиля и эвакуатор

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