У Києві сталася масштабна ДТП за участі шести авто
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В столиці на Дніпровській набережній водій автомобіля Mercedes врізався в 5 припаркованих автомобілів, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“З місця серйозного ДТП в Києві на Дніпровській набережній, поряд з поворотом на вул. П. Тичини. Попередньо, водій автомобіля Mercedes (польська реєстрація), ховаючись від погоні патрульної поліції, врізався в 5 припаркованих „ялинкою“ автомобілів, серед них: Ford, KIA, Subaru і Toyota”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок аварії ніхто серйозно не постраждав.
Водія Mercedes затримано.
Наразі на місці працюють патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у Харкові на окружній дорозі сталася ДТП, внаслідок якої троє людей загинули, ще двоє доставлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.