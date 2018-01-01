В Киеве столкнулись два автомобиля: три человека пострадали

“Серьезное ДТП с пострадавшими в Киеве на пересечении ул. Короленковской и И. Федорова. Столкнулись Nissan и Chevrolet. Водитель Nissan, двигаясь по ул. Короленковской, решил повернуть налево и не предоставил приоритет в движении Chevrolet, который двигался прямо по ул. И. Федорова”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что от удара Chevrolet отбросило на тротуар, а Nissan развернуло посреди дороги — автомобили получили существенные механические повреждения.

Также сообщается, что в результате ДТП пострадали 3 человека.

Сейчас на месте работают 2 бригады скорой помощи и патрульная полиция.

Как сообщал УНН, в Киеве автомобиль сбил пьяного пешехода-нарушителя.