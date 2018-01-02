Женщину с ребенком сбила машина в Хмельницкой области, водитель задержан

"Это было 1 января около 16:25 по улице Судилковская в Шепетовке. 36-летний местный житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов. 21-летнюю жительницу села Серединцы и ее 2-летнего ребенка, который находился в детской коляске", - сообщили в пресс-службе.

"Женщина от полученных сразу погибла на месте происшествия, а ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной кости и ушибами головного мозга тяжелой степени госпитализировали в Шепетовскую центральную районную больницу", - добавили в ведомстве.

При этом пресс-секретарь областного управления полиции Инна Глега в комментарии УНН уточнила, что по данному факту открыто уголовное производство.

"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение безопасности дорожного движения) УК Украины", - указала она.

По ее словам, водителя задержали.

"Он скрылся с места происшествия. Объявили план "Перехват". Его разыскивали. Поздно вечером его задержали... Мы отобрали у него кровь на состояние алкогольно-наркотического опьянения, но результатов еще нет", - отметила И.Глега.

Напомним, крупное ДТП произошло в центре Киева, повреждены 4 автомобиля, разбита остановка.