ДТП на краденому авто в Одесі: двоє осіб травмовано
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 січня. УНН. В Одесі взято під варту чоловіка, який на викраденому автомобілі скоїв дорожньо-транспортну пригоду у Суворовському районі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
У поліції повідомили, що 28-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом, зіткнувся з автомобілем Smart. Внаслідок ДТП постраждали водій і пасажир цього транспортного засобу. Їх було госпіталізовано.
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"З’ясувалося, що автомобіль, за кермом якого знаходився зловмисник, йому не належить. Власник транспортного засобу - місцевий житель, у якого чоловік працював водієм. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом розпочато кримінальне провадження. Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статі 289 Кримінального кодексу України",- йдеться у повідомленні.
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Сьогодні суд обрав винуватцю ДТП запобіжний захід – тримання під вартою. Слідство триває.