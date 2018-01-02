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ДТП на краденому авто в Одесі: двоє осіб травмовано

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 2 січня. УНН. В Одесі взято під варту чоловіка, який на викраденому автомобілі скоїв дорожньо-транспортну пригоду у Суворовському районі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

ДТП на краденому авто в Одесі: двоє осіб травмовано

У поліції повідомили, що 28-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом, зіткнувся з автомобілем Smart. Внаслідок ДТП постраждали водій і пасажир цього транспортного засобу. Їх було госпіталізовано.

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"З’ясувалося, що автомобіль, за кермом якого знаходився зловмисник, йому не належить. Власник транспортного засобу - місцевий житель, у якого чоловік працював водієм. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом розпочато кримінальне провадження. Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статі 289 Кримінального кодексу України",- йдеться у повідомленні.

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Сьогодні суд обрав винуватцю ДТП запобіжний захід – тримання під вартою. Слідство триває.

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