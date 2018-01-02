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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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ДТП на угнанном авто в Одессе: два человека травмированы

Киев • УНН

 • 15509 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 2 января. УНН. В Одессе взят под стражу мужчина, который на угнанном автомобиле совершил дорожно-транспортное происшествие в Суворовском районе. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

ДТП на угнанном авто в Одессе: два человека травмированы

В полиции сообщили, что 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем, столкнулся с автомобилем Smart. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир этого транспортного средства. Они были госпитализированы.

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"Выяснилось, что автомобиль, за рулем которого находился злоумышленник, ему не принадлежит. Владелец транспортного средства - местный житель, у которого мужчина работал водителем. По факту незаконного завладения транспортным средством начато уголовное производство. Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Сегодня суд избрал виновнику ДТП меру пресечения - содержание под стражей. Следствие продолжается.

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