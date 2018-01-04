Потрійна ДТП сталася в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 січня. УНН. У четвер близько 9:20 на розі вулиць Гоголя та Кропивницького сталася потрійна ДТП за участі автомобілів Volkswagen, Subaru та Daewoo. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в управлінні патрульної поліції Кіровоградської області.
“ДТП з потерпілим. На місці події працюють слідчі. Автомобіль Volkswagen врізався у будинок. Водія Subaru з легкими тілесними ушкодженнями шпиталізували до обласної лікарні. Автівки зазнали значних механічних пошкоджень”, — повідомили в прес-службі.
Також в поліції додали, що на перехресті не працював світлофорний об’єкт.
Як повідомляв УНН, у Києві п'яний суддя намагався втекти з місця ДТП у кареті швидкої.