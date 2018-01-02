П'яний суддя намагався втекти з місця ДТП у кареті швидкої
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Києві на повороті на Білогородку біля Житомирської траси сталася п’яна дорожньо-транспортна пригода, учасником якої став, імовірно, суддя з Білої Церкви, передає УНН з посиланням на портал dtp.kiev.ua.
За інформацією порталу, що водій автомобіля Ford (суддя) рухаючись із боку Білогородки у напрямку Житомирської траси, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, зіштовхнувшись з автомобілем Renault, який від удару вилетів у кювет, перекинувшись на бік. Водій Renault з серйозними травмами був госпіталізований до реанімації.
У повідомленні зазначається, білоцерківський суддя Усатов Дмитро намагався сховатися з місця ДТП в автомобілі “швидкої допомоги”, посилаючись на погане самопочуття, однак йому завадили місцеві жителі.
“У Києві свідки не дали втекти і змусили пройти тест на алкоголь п’яного суддю Усатова Дмитра, який зніс з дороги Рено Дастер, відправивши водія в реанімацію”, — йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua.
За інформацією свідків, винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Зараз на місці працюють патрульна поліція та слідчо-оперативна група.