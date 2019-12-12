У Києві вчителька цькувала малолітню школярку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У столиці правоохоронці виявили факт булінгу у школі з боку вчительки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в місті Києві.
До поліції звернулись батьки учнів загальноосвітньої школи, що розташована в Подільському районі, з повідомленням про жорстоке поводження до дітей з боку вчителя, яке відобразилось в цькуванні, безпідставних звинувачень та приниженню особистості школярів.
Працівники сектору ювенальної превенції встановили, що вчитель впродовж декількох днів двічі під час уроку кричала та ображала малолітню школярку, через що остання була змушена звернутись до медичного пункту у зв’язку з погіршенням самопочуття. Окрім цього, факт психологічного тиску відбувся ще по відношенню до двох дітей.
Керівництво школи факт булінгу підтвердило, про що було складено відповідні протоколи. Згідно з отриманої характеристики, педагог схильна до агресивних дій, використовує нецензурні вирази по відношенню до колег, батьків та дітей.
Правоохоронці склали два адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та один за ст. 173-4 (Булінг учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення, та направили їх для прийняття рішення до Подільського суду міста Києва.
Нагадаємо, якщо батьки дізнались про булінг дитини - вони можуть звернутися до адміністрації закладу освіти із заявою.