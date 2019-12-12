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В Киеве учительница травила малолетнюю школьницу

Киев  •  УНН

 • 18162 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В столице правоохранители факт факт буллинга в школе со стороны учительницы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

В полицию обратились родители учеников общеобразовательной школы, расположенной в Подольском районе, с сообщением о жестоком обращении к детям со стороны учителя, которое отразилось в травле, безосновательных обвинениях и униженнии личности школьников.

Работники сектора ювенальной превенции установили, что учитель в течение нескольких дней дважды во время урока кричала и оскорбляла малолетнюю школьницу, из-за чего последняя была вынуждена обратиться в медицинский пункт в связи с ухудшением самочувствия. Кроме этого, факт психологического давления состоялся еще в отношении двух детей.

Руководство школы факт буллинг подтвердило, о чем были составлены соответствующие протоколы. Согласно полученной характеристике, педагог склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения по отношению к коллегам, родителям и детям.

Правоохранители составили два административных протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) и один по ст. 173-4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях, и направили их для принятия решения в Подольский суд города Киева.

Напомним, если родители узнали о буллинге ребенка - они могут обратиться в администрацию учебного заведения с заявлением.

Украинские Национальные Новости

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