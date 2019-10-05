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У Києві сталася бійка зі стріляниною, один учасник у лікарні

Київ • УНН

 • 20569 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Бійка зі стріляниною сталася у Деснянському районі Києва напередодні. У результаті місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Нападники з місця події втекли на двох автомобілях. Розслідується кримінальне провадження за фактом хуліганства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У Києві сталася бійка зі стріляниною, один учасник у лікарні

Подія сталася вчора ввечері біля супермаркету на вулиці Закревського у Деснянському районі столиці. Поліцейські отримали повідомлення про бійку з потерпілим і відразу виїхали для з’ясування причин і обставин події.

Правоохоронці встановили, що словесна суперечка почалася у супермаркеті між компанією з трьох молодиків і чоловіком напідпитку. Останній зателефонував своїм знайомим, які на вулиці допомогли йому вирішити конфлікт. Коли всі розходилися, він помітив, що в нього зник телефон і попросив опонентів його повернути. Однак невдовзі до супермаркету під’їхали дві автівки, з яких вибігли невідомі та почали бити потерпілого і чотирьох його друзів. Під час конфлікту пролунав постріл - і зловмисники зникли на двох іномарках. Під час огляду з місця події вилучили одну гільзу.

У результаті бійки тілесні ушкодження отримав один чоловік, 1947 р.н., якого "швидка" доставила в лікарню. Зі слів лікарів: у нього закрита черепно-мозкова травма і травма ноги. Окрім того, у його знайомих зникла сумка та мобільний телефон.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Зусилля поліції спрямовані на встановлення та затримання зловмисників. Проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи.

Нагадаємо, у Святошинському районі міста Києва двоє чоловіків влаштували стрілянину на вулиці, відкривши вогонь у повітря.

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