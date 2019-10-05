В Киеве произошла драка со стрельбой, один участник в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Драка со стрельбой произошла в Деснянском районе Киева накануне. В результате местный житель получил телесные повреждения, его госпитализировали. Нападавшие с места происшествия скрылись на двух автомобилях. Расследуется уголовное производство по факту хулиганства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Происшествие произошло вчера вечером возле супермаркета на улице Закревского в Деснянском районе столицы. Полицейские получили сообщение о драке с потерпевшим и сразу выехали для выяснения причин и обстоятельств происшествия.
Правоохранители установили, что словесная перепалка началась в супермаркете между компанией из трех молодых людей и нетрезвого мужчины. Последний позвонил своим знакомым, которые на улице помогли ему решить конфликт. Когда все расходились, он заметил, что у него пропал телефон и попросил оппонентов его вернуть. Однако вскоре к супермаркету подъехали две машины, из которых выбежали неизвестные и начали бить потерпевшего и четырех его друзей. Во время конфликта раздался выстрел - и злоумышленники скрылись на двух иномарках. При осмотре с места происшествия изъяли одну гильзу.
В результате драки телесные повреждения получил один мужчина, 1947 г.р., которого "скорая" доставила в больницу. По словам врачей: у него закрытая черепно-мозговая травма и травма ноги. Кроме того, у его знакомых исчезла сумка и мобильный телефон.
Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Усилия полиции направлены на установление и задержание злоумышленников. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, в Святошинском районе города Киева двое мужчин устроили стрельбу на улице, открыв огонь в воздух.