У Києві споживання електроенергії обмежене на третину – Yasno
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Споживання електроенергії у Києві обмежено на третину, а з наявного об'єму майже 40% йде на критичну інфраструктуру.
Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.
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"Світла наче стає потроху більше, а годин з можливими відключеннями має бути менше. Але все не настільки добре, як деякі зазначають – обмеження на місто лишається значним, більше ніж третина споживання", – зазначив Коваленко.
Він додав, що Київ вже третій день живе за новими графіками відключень, які випробовують фахівці з електромереж.
Нагадаємо
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