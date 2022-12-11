Енергетики працюють над формулою, де кожна область отримуватиме рівну за часом кількість електроенергії

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“На різних територіях по-різному відбувається ситуація з електроенергією. Це пов’язано в першу чергу з тим, що передача електроенергії має певну специфіку, а не з тим, що певному регіону виділяється більше електроенергії. Кожного дня „Укренерго“, розуміючи кількість електроенергії, яку можуть передати на кожну з областей, доводять ці дані до ОВА і Обленерго.

Далі вже працюють над графіками вимкнень. Ми йдемо до того, щоб в кожній області була однакова фіксована кількість годин подачі світла. Ми розуміємо, що це важко зробити з урахуванням різної кількості критичної інфраструктури. Ми працюємо над розробкою цієї формули. Після обстрілів, зрозуміло, декілька днів вирівнюється ситуація. Але коли вона вже вирівнювалася, в кожному населеному пункті люди за можливості отримували рівну за часом кількість електроенергії”, — повідомила Симоненко.

Нагадаємо

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив, що наразі рівень енергоспоживання значно перевищує рівень генерації. Тому головне завдання енергетиків — зменшити дефіцит електроенергії на рівень, що був до останньої масованої атаки. Лише тоді буде змога повернутися до планових відключень.