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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Енергетики працюють над формулою, де кожна область отримуватиме рівну за часом кількість електроенергії

Енергетики працюють над формулою, де кожна область отримуватиме рівну за часом кількість електроенергії

Київ • УНН

 • 799011 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Наразі енергетики працюють над тим, щоб увімкнення електроенергії було однаковим за часом для всіх областей. Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця заступника керівника Офісу президента Олена Симоненко, передає УНН.

Цитата

“На різних територіях по-різному відбувається ситуація з електроенергією. Це пов’язано в першу чергу з тим, що передача електроенергії має певну специфіку, а не з тим, що певному регіону виділяється більше електроенергії. Кожного дня „Укренерго“, розуміючи кількість електроенергії, яку можуть передати на кожну з областей, доводять ці дані до ОВА і Обленерго.

Далі вже працюють над графіками вимкнень. Ми йдемо до того, щоб в кожній області була однакова фіксована кількість годин подачі світла. Ми розуміємо, що це важко зробити з урахуванням різної кількості критичної інфраструктури. Ми працюємо над розробкою цієї формули. Після обстрілів, зрозуміло, декілька днів вирівнюється ситуація. Але коли вона вже вирівнювалася, в кожному населеному пункті люди за можливості отримували рівну за часом кількість електроенергії”, — повідомила Симоненко.

Нагадаємо

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив, що наразі рівень енергоспоживання значно перевищує рівень генерації. Тому головне завдання енергетиків — зменшити дефіцит електроенергії на рівень, що був до останньої масованої атаки. Лише тоді буде змога повернутися до планових відключень.

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