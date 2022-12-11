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Энергетики работают над формулой, где каждая область будет получать равное по времени количество электроэнергии

Энергетики работают над формулой, где каждая область будет получать равное по времени количество электроэнергии

Киев • УНН

 • 799011 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В настоящее время энергетики работают над тем, чтобы включение электроэнергии было одинаковым по для всех областей. Об этом в эфире телемарафона сообщила советница заместителя руководителя Офиса президента Елена Симоненко, передает УНН.

Цитата

“На разных территориях по-разному происходит ситуация с электроэнергией. Это связано в первую очередь с тем, что передача электроэнергии имеет определенную специфику, а не с тем, что определенном региону выделяется больше электроэнергии Каждый день „Укрэнерго“, понимая количество электроэнергии, которую могут передать на каждую из областей, доводят эти данные до ОВА и Облэнерго.

Далее уже работают над графиками отключений. Мы идем к тому, чтобы в каждой области было одинаковое фиксированное количество часов подачи света. Мы понимаем, что это трудно сделать с учетом разного количества критической инфраструктуры. Мы работаем над разработкой этой формулы. После обстрелов, очевидно, несколько дней выравнивается ситуация. Но когда она уже выравнивалась, в каждом населенном пункте люди по возможности получали равное по времени количество электроэнергии”, — сообщила Симоненко.

Напомним

Председатель правления НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий сообщил, что сейчас уровень энергопотребления значительно превышает уровень генерации. Поэтому главная задача энергетиков — уменьшить дефицит электроэнергии на уровень, был до последней массированной атаки. Только тогда будет возможность вернуться к плановым отключениям.

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