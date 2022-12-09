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В Укренерго розповіли, коли зможуть повернутися до планових відключень

В Укренерго розповіли, коли зможуть повернутися до планових відключень

Київ • УНН

 • 898583 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Наразі рівень енергоспоживання значно перевищує рівень генерації. Тому головне завдання енергетиків – зменшити дефіцит електроенергії на рівень, що був до останньої масованої атаки. Лише тоді буде змога повернутися до планових відключень. Про це під час брифінгу повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, передає кореспондент УНН.

Він припустив, що на це потрібно ще декілька днів.

Деталі

«Дефіцит потужності є цілодобово, і це означає, що відключення мають бути цілодобово. Ми визначаємо прогнозований дефіцит у кожній годині наступної доби, і далі цей дефіцит ми розподіляємо по областях пропорційно їх споживанню. Далі обленерго разом з військово-цивільними адміністраціями складають відповідні списки обмежень. Коли дефіцит занадто великий, як після ракетної атаки, то ліміти, які вводяться до областей, - у них область не вкладається. Тоді оператори енергосистеми, тобто Укренерго, змушені вводити графіки додаткових відключень, тому що в енергосистемі потрібного обсягу генерації фізично немає, систему треба балансувати. Якщо вона буде незбалансована, то повністю може колапсувати», – повідомив Кудрицький.

Тому додаткові відключення вводяться тоді, коли споживання перевищує виробництво електроенергії.

Наразі головне завдання оператора – зменшення дефіциту електроенергії до тих показників, щоб обленерго змогли в плановому режимі кожні 4 години відключати від енергопостачання різні черги споживачів. Лише тоді планові графіки відключень будуть дотримані.

Цитата

«Проблема зменшення дефіциту пов’язана зараз з відновленням генеруючих потужностей в Україні. Тобто, це ТЕС і ГЕС. АЕС знаходяться зараз в роботі, підтримують енергосистему. Але атомна генерація як до вторгнення забезпечувала близько половину потреб країни, так і зараз. На самій атомній генерації ми не можемо покрити споживання наших домогосподарств і підприємств. Нам потрібні й інші види генерації, а вони сильно ушкоджені. Усі ТЕС та майже всі ГЕС зазнали ушкоджень після атак. Я думаю, що за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводять обленерго», – зазначив Кудрицький.

Нагадаємо

Станом на ранок 9 грудня в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії, складні погодні умови уповільнюють ремонтні роботи.

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