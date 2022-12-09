В Укренерго розповіли, коли зможуть повернутися до планових відключень

Він припустив, що на це потрібно ще декілька днів.

Деталі

«Дефіцит потужності є цілодобово, і це означає, що відключення мають бути цілодобово. Ми визначаємо прогнозований дефіцит у кожній годині наступної доби, і далі цей дефіцит ми розподіляємо по областях пропорційно їх споживанню. Далі обленерго разом з військово-цивільними адміністраціями складають відповідні списки обмежень. Коли дефіцит занадто великий, як після ракетної атаки, то ліміти, які вводяться до областей, - у них область не вкладається. Тоді оператори енергосистеми, тобто Укренерго, змушені вводити графіки додаткових відключень, тому що в енергосистемі потрібного обсягу генерації фізично немає, систему треба балансувати. Якщо вона буде незбалансована, то повністю може колапсувати», – повідомив Кудрицький.

Тому додаткові відключення вводяться тоді, коли споживання перевищує виробництво електроенергії.

Наразі головне завдання оператора – зменшення дефіциту електроенергії до тих показників, щоб обленерго змогли в плановому режимі кожні 4 години відключати від енергопостачання різні черги споживачів. Лише тоді планові графіки відключень будуть дотримані.

Цитата

«Проблема зменшення дефіциту пов’язана зараз з відновленням генеруючих потужностей в Україні. Тобто, це ТЕС і ГЕС. АЕС знаходяться зараз в роботі, підтримують енергосистему. Але атомна генерація як до вторгнення забезпечувала близько половину потреб країни, так і зараз. На самій атомній генерації ми не можемо покрити споживання наших домогосподарств і підприємств. Нам потрібні й інші види генерації, а вони сильно ушкоджені. Усі ТЕС та майже всі ГЕС зазнали ушкоджень після атак. Я думаю, що за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводять обленерго», – зазначив Кудрицький.

Нагадаємо

Станом на ранок 9 грудня в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії, складні погодні умови уповільнюють ремонтні роботи.