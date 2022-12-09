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В Україні значний дефіцит електроенергії: ситуацію ускладнює погода

В Україні значний дефіцит електроенергії: ситуацію ускладнює погода

Київ • УНН

 • 867147 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії, складні погодні умови уповільнюють ремонтні роботи. Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає УНН.

Деталі

"Ситуація в енергосистемі на ранок 9 грудня залишається складною, але контрольованою. Дефіцит потужності в енергосистемі все ще значний. Його причина – як і суттєві пошкодження об’єктів генерації, так і енергетичної інфраструктури в результаті 8 хвиль російських ракетних атак", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, частково пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції, а захоплена Запорізька АЕС не видає електроенергію в мережу. У кількох областях перевищено ліміти споживання, тому довелося ввести аварійні відключення світла, повідомили в Укренерго.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні у високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Втім, погодні умови (обледеніння проводів, дощ зі снігом) негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж та ускладнюють ремонтні роботи", – ідеться у повідомленні.

Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури на Донеччині, Харківщині та Херсонщині зберігається непроста ситуація із електропостачанням. Погодні умови в цих регіонах також уповільнюють відновлювальні роботи.

Резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини, але у південних областях все ще є значні обмеження споживання через суттєві пошкодження в мережі.

Непроста ситуація і на Київщині, де зазнали ушкоджень об’єкти генерації. У регіоні значний дефіцит, особливо на лівобережжі. Тривають масштабні відновлювальні роботи.

"На жаль, в таких умовах ми не можемо прогнозувати суттєвого поліпшення ситуації на вихідні дні, коли споживання традиційно знижується. Але ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб якомога швидше регіони могли повернутися до планових графіків обмежень", – додали в Укренерго.

Нагадаємо

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що Україна житиме в режимі відключень світла до кінця березня.

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