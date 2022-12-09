В Украине значительный дефицит электроэнергии: ситуацию усложняет погода
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На сегодняшнее утро в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, сложные погодные условия замедляют ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.
Детали
"Ситуация в энергосистеме на утро 9 декабря остается сложной, но контролируемой. Дефицит мощности в энергосистеме все еще значительный. Его причина – как и существенные повреждения объектов генерации, так и энергетической инфраструктуры в результате 8 волн российских ракетных атак", – говорится в сообщении.
Как отметили, частично повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, а захваченная Запорожская АЭС не выдает электроэнергию в сеть. В нескольких областях превышены лимиты потребления, поэтому пришлось ввести аварийные отключения света, сообщили в Укрэнерго.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (обледенение проводов, дождь со снегом) негативно влияют на состояние высоковольтных и распределительных сетей и усложняют ремонтные работы", – говорится в сообщении.
Из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях сохраняется непростая ситуация с электроснабжением. Погодные условия в этих регионах также замедляют возобновительные работы.
Резервными схемами удалось заживить потребителей Одесской области, но в южных областях все еще есть значительные ограничения потребления из-за существенных повреждений в сети.
Непростая ситуация и в Киевской области, где получили повреждения объекты генерации. В регионе значительный дефицит, особенно на левобережье. Продолжаются масштабные восстановительные работы.
"К сожалению, в таких условиях мы не можем прогнозировать существенного улучшения ситуации на выходные дни, когда потребление традиционно снижается. Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно скорее регионы могли вернуться к плановым графикам ограничений", – добавили в Укрэнерго.
Напомним
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что Украина будет жить в режиме отключений света до конца марта.