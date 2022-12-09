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В Укрэнерго рассказали, когда смогут вернуться к плановым отключениям

В Укрэнерго рассказали, когда смогут вернуться к плановым отключениям

Киев • УНН

 • 898579 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В настоящее время уровень энергопотребления значительно превышает уровень генерации. Поэтому главная задача энергетиков – уменьшить дефицит электроэнергии на уровень, который был до последней массированной атаки. Только тогда будет возможность вернуться к плановым отключениям. Об этом во время брифинга сообщил глава правления НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий, передает корреспондент УНН.

Он предположил, что на это уйдет еще несколько дней.

Детали

«Дефицит мощности есть круглосуточно, и это означает, что отключения должны быть круглосуточно. Мы определяем прогнозируемый дефицит в каждый час следующих суток, и далее этот дефицит мы распределяем по областям пропорционально их потреблению. Далее облэнерго вместе с военно-гражданскими администрациями составляют соответствующие списки ограничений. Когда дефицит слишком велик, как после ракетной атаки, то лимиты, вводимые в области, - в них область не укладывается. Тогда операторы энергосистемы, то есть Укрэнерго, вынуждены вводить графики дополнительных отключений, потому что в энергосистеме нужного объема генерации физически нет, систему надо балансировать. Если она будет несбалансирована, то полностью может коллапсировать», – сообщил Кудрицкий.

Поэтому дополнительные отключения вводятся тогда, когда потребление превышает производство электроэнергии.

В настоящее время главная задача оператора – уменьшение дефицита электроэнергии до тех показателей, чтобы облэнерго смогли в плановом режиме каждые 4 часа отключать от энергоснабжения разные очереди потребителей. Только тогда плановые графики отключений будут соблюдены.

Цитата

«Проблема уменьшения дефицита связана сейчас с восстановлением генерирующих мощностей в Украине. То есть это ТЭС и ГЭС. АЭС находятся сейчас в работе, поддерживают энергосистему. Но атомное поколение как до вторжения обеспечивало около половины потребностей страны, так и сейчас. На одной атомной генерации мы не можем покрыть потребление наших домохозяйств и предприятий. Нам требуются и другие виды генерации, а они сильно повреждены. Все ТЭС и почти все ГЭС получили повреждения после атак. Я думаю, что через несколько дней мы достигнем того предела, когда можно будет четко всем соблюдать плановые графики отключений по областям, которые вводят облэнерго», – отметил Кудрицкий.

Напомним

По состоянию на утро 9 декабря в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, сложные погодные условия замедляют ремонтные работы.

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