В Укрэнерго рассказали, когда смогут вернуться к плановым отключениям

Он предположил, что на это уйдет еще несколько дней.

Детали

«Дефицит мощности есть круглосуточно, и это означает, что отключения должны быть круглосуточно. Мы определяем прогнозируемый дефицит в каждый час следующих суток, и далее этот дефицит мы распределяем по областям пропорционально их потреблению. Далее облэнерго вместе с военно-гражданскими администрациями составляют соответствующие списки ограничений. Когда дефицит слишком велик, как после ракетной атаки, то лимиты, вводимые в области, - в них область не укладывается. Тогда операторы энергосистемы, то есть Укрэнерго, вынуждены вводить графики дополнительных отключений, потому что в энергосистеме нужного объема генерации физически нет, систему надо балансировать. Если она будет несбалансирована, то полностью может коллапсировать», – сообщил Кудрицкий.

Поэтому дополнительные отключения вводятся тогда, когда потребление превышает производство электроэнергии.

В настоящее время главная задача оператора – уменьшение дефицита электроэнергии до тех показателей, чтобы облэнерго смогли в плановом режиме каждые 4 часа отключать от энергоснабжения разные очереди потребителей. Только тогда плановые графики отключений будут соблюдены.

Цитата

«Проблема уменьшения дефицита связана сейчас с восстановлением генерирующих мощностей в Украине. То есть это ТЭС и ГЭС. АЭС находятся сейчас в работе, поддерживают энергосистему. Но атомное поколение как до вторжения обеспечивало около половины потребностей страны, так и сейчас. На одной атомной генерации мы не можем покрыть потребление наших домохозяйств и предприятий. Нам требуются и другие виды генерации, а они сильно повреждены. Все ТЭС и почти все ГЭС получили повреждения после атак. Я думаю, что через несколько дней мы достигнем того предела, когда можно будет четко всем соблюдать плановые графики отключений по областям, которые вводят облэнерго», – отметил Кудрицкий.

Напомним

По состоянию на утро 9 декабря в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, сложные погодные условия замедляют ремонтные работы.