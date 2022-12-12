На Київщині через негоду без світла жителі пів сотні населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Київській області через погодні умови 14 населених пунктів залишаються повністю знеструмленими, 37 — частково. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК Київські регіональні електромережі, що надає послугу у регіоні.
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«Протягом 11-12 грудня у Київській області спостерігається погіршення погодних умов. Негода вже стала причиною аварійних відключень світла. Наші спеціалісти вже повернули світло у 20 населених пунктів, які були знеструмлені повністю та 57 — частково. Нині знеструмленими залишаються 14 населених пунктів повністю та 37 — частково», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що через пориви вітру знеструмлені 22 лінії електропередачі повністю та 10 частково, 525 трансформаторних підстанцій.
Зазначається, що на місцях аварій працюють бригади.
«За інформацією синоптиків, сьогодні в Київській області очікуються складні погодні умови. Прогнозуються дощ з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Пориви вітру до 12 метрів на секунду. У разі необхідності, наші фахівці готові оперативно відновлювати електропостачання в області», - інфомує ДТЕК.
Доповнення
Сьогодні вранці столицю накрив снігопад. Київських водіїв закликали не виїжджати без потреби.