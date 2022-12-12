В Киевской области из-за непогоды без света жители полсотни населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киевской области из-за погодных условий 14 населенных пунктов остаются полностью обесточенными, 37 — частично. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК Киевские региональные электросети, предоставляющие услугу в регионе.
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«В течение 11-12 декабря в Киевской области наблюдается ухудшение погодных условий. Непогода уже стала причиной аварийных отключений света. Наши специалисты уже вернули свет в 20 населенных пунктов, обесточенных полностью и 57 — частично. В настоящее время обесточенными остаются 14 населенных пунктов полностью и 37 — частично», - говорится в сообщении.
Сообщается, что из-за порывов ветра обесточены 22 линии электропередачи полностью и 10 частично, 525 трансформаторных подстанций.
Отмечается, что на местах аварий работают бригады.
«По информации синоптиков, сегодня в Киевской области ожидаются сложные погодные условия. Прогнозируются дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица. Порывы ветра до 12 метров в секунду. В случае необходимости, наши специалисты готовы оперативно восстанавливать электроснабжение в области», - информирует ДТЭК.
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Сегодня утром столицу накрыл снегопад. Киевских водителей призвали не выезжать без надобности.