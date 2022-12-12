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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Київ замело снігом: водіїв просять не виїжджати без потреби

Київ замело снігом: водіїв просять не виїжджати без потреби

Київ • УНН

 • 942239 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні вранці столицю накрив снігопад. Київських водіїв закликали не виїжджати без потреби. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram КМДА.

Деталі

"Закликаємо водіїв не користуватись власними авто під час снігопадів. Не створюйте затори – у них зупиняється снігоприбиральна техніка і машини екстрених служб. Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць", – радять у КМДА.

Як зазначили, на вулицях працює 283 одиниці спецтехніки. Перед початком снігопаду провели превентивну обробку покриття. Наразі триває обробка доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами та прибирання снігу.

Окрім того, 314 працівників очищають вузькі пішохідні доріжки, зупинки громадського транспорту, сходи, острівці безпеки.

Синоптики прогнозують посилення снігопадів у вівторок, 13 грудня.

Додамо

УНН опублікував добірку світлин сніжної столиці.

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