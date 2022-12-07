Київ у снігу: магічні світлини незламної столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Наша столиця не втрачає своєї краси навіть у найскрутніші часи. Пропонуємо вам переглянути добірку світлин від УНН.
Сьогодні, 7 грудня, у Києві цілий день йде сніг.
Як повідомила міська влада, комунальні служби очищають вулиці, подвір’я, парки від снігу: працює 336 одиниць техніки КК «Київавтодор» та понад 5 тисяч працівників
Влада закликала водіїв не користуватись власними авто під час снігопадів. Не створюйте затори – у них зупиняється снігоприбиральна техніка і машини екстрених служб.